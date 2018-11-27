كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - عماد النحاس: الأهلي صعبان عليا

عماد النحاس

أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بهدف نظيف.

نال الأهلي خسارته أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، في مباراة الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز الذي تحقق امام فريق كبير وأفضل فريق في إفريقيا".

وأضاف: "المكسب يكمل سلسلة النتائج الإيجابية التي حققناها مع الفريق منذ تولي المهمة".

وتابع: "صعبان عليا جدا النادي الأهلي وما يمر به، ومتأكد بأنه سيخرج من هذه الحالة".

وواصل: "أنا أهلاوي وفي المباراة كنت مع المقاولون العرب، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".

وأتم: "جهزنا اللاعبين جيدًا للمباراة، وذاكرت الأهلي، وتوقعت التشكيل الذي سيبدأ به المباراة وأشكر اللاعبين".