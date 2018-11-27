كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - بالفيديو.. "الليله ليلتنا" تحقق ١٥٠ مشاهده بعد طرحها



حققت الفنانة اللبنانية نجوى كرم نسب مشاهدة مرتفعة بكليب أغنيتها الجديدة "الليلة ليلتنا"، والذي تم طرحه عبر قناتها بموقع يوتيوب. ووصلت نجوى إلى 150 ألف مشاهدة في ساعات قليلة من طرحها للكليب عبر يوتيوب. الأغنية من كلمات نجوى كرم، ألحان سهيل فارس، توزيع طارق عاكف، تسجيل وماسترينغ جو بارودجيان، إخراج كرم نقولا كرم.



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