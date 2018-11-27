كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - بالصور..تعرف علي أخطر 5 سموم قاتلة

منذ بدء الحياة على الأرض ويعرف الإنسان السم، إما لاستخدامه فى القضاء على أعدائه، أو الوقاية من شره وضره، فالسم كفيل بإنهاء حياة العديد من البشر فى غضون ثوان معدودة، مثل سم السيانيد الشهير.

ويستعرض موقع صدى البلد أخطر 5 أنواع سموم كفيلة بالقضاء على الإنسان والبشرية بأكملها فى أقل من دقيقة، منها سم البوتولينوم، فملعقة شاى واحدة منه كافية لقتل 1.2 مليار شخص.

1- السيانيد

يوجد بكميات ضئيلة لا تتجاوز 9.8 ملليجرام تقريبًا في بذور التّفاح والمانجو والدراق واللوز المر، وجرعة 0.2 جرام تقريبًا كفيلة بإنهاء حياة الإنسان بمدة لا تتجاوز بضع ثوان، وتشبه رائحته رائحة اللوز، وهو السم الأكثر شهرة في العالم كله، حيث تم استخدامه في هجمات إرهابية قاتلة في مناسبات عديدة وإذا استنشق الإنسان السيانيد سيموت في 20 ثانية من الاختناق.

2- سمكة البخاخ القاتلة

من المعروف عن هذه السمكة مهاجمتها لأعصاب الإنسان بشراسة، والمعروف عن سمها الذى يوقف الخلايا العصبية، ويسبب الشلل والوفاة في غضون 6 ساعات بعد التعرض له.

3- ضفدع الدارت

يعيش هذا النوع من الضفادع فى الغابات المطيرة، وهي سامة كفاية لقتل رجل ناضج بسهولة، حيث ينتج الضفدع السم داخل الجسم ويوجهه الجهاز العصبي للضحية بلمسة بسيطة.

4- نبات الإستركنين

سم عديم اللون تمامًا، والذى تم اكتشافه فى بذور شجرة nom vomica، ويصيب الحبل الشوكي فى دقائق معدودة، ويؤدي إلى الشلل المؤقت، ومن ثم وفاة الإنسان.

5- البوتولينوم

هو أكثر أنواع السم فتكًا في العالم بأسره، ويستخدم بشكل عام في مستحضرات التجميل، وملعقة شاى واحدة منه كافية لتقتل 1.2 مليار شخص، وفى حالة لمسه فقط يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية والكلام بصعوبة، وتوقف العضلات، ومن ثم الموت.