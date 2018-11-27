كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - بالصور.. اهم 7 أسباب تجعلك الرابح اذا كنت سينجل.. ستنعش ميزانيتك

اذا كنت غير متزوج أو حتي مرتبط عاطفيًا بفتاة، اطمئن أنت محظوظ للغاية، لما تتمتع به من مميزات يفتقدها من أصبح له زوجة وأسرة الآن.

فالحياة بالكامل ملكك أنت وأصدقائك دون أى تقييد أو انتهاك لخصوصيتك، على حساب زوجتك أو أطفالك، وبعد استعراض تلك الميزات ستتأكد ان من يلومك على عدم ارتباطك حتى الآن هو المخطىء وليس أنت.

فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد 7 أسباب تجعل الرابح اذا كنت عازبًا

1- حفلات الزفاف بالنسبة لك أعياد

بالطبع ستكون حفلات الزفاف بنسبة لك كالعيد، حيث يمكنك مشاركة من تفضل من الفتيات الرقص، والتحرك بحرية تامة، عما اذا كنت هناك بصحبة زوجتك أو حبيبتك، التى ستقيد حركتك بالتأكيد.

2- لديك مجموعة مميزة من الأصدقاء

يتشمل قائمة أصدقائك الجنسين من الشباب والفتيات، دون الشعور بالغيرة من قبل حبيبتك، التى سترفض فكرة تواجد صديقات لك خاصةً لو آنسات.

3- ستنعش ميزانيتك

اذا كنت أعزب فالكثير من الأموال ستدفق إلى جيبك، بفضل قلة الإنفاق على حبيبتك فى الخروج لأماكن عديدة، أو شراء هدايا باهظة فى المناسابات الخاصة بكما.

4- لديك مساحتك الخصاة فى حمامك

لن يتحكم أحد فى الوقت الذى تستغرقه فى الحمام من أجل الإستحمام، او تهذيب ذقنك، كما أن مساحته بالكامل ملك أغراضك فقط، وليست ملك شريكتك.

5- يمكنك مقابلة من تريد

إذا كنت ترغب فى قضاء عطلة نهايو ألسبوع مع أى من صديقاتك، والسفر بمفردكما، أو حتي مشاركة الأجازة مع أكثر من فتاة، فلك مطلق الحرية، واختيار الشخص الذى ترغب في رؤيته والذهاب معه.

6- صحتك أفضل

ثبت علميًا أنه إذا كنت عازبًا ، فمن الأرجح أن تمارس حياتك بأسلوب صحي ونشيط. من أجل الشعور بالرضا عن النفس، فالأشخاص الذين يعيشون بمفردهم يكونوا في وضع أفضل بكثير من أولئك الذين يعيشون فى علاقات عاطفية مستمرة كالزواج.

7- يمكنك أن تترك بابا الحمام مفتوحًا

لن تشعر أبدا بالحرج من زيارة المرحاض أكثر من مرة فى المنزل، كما أنه يمكنك ترك باب الحمام مفتوحًا، ومشاهدة التلفاز على سبيل المثال وأنت بالداخل دون أى شعور بالحرج.

