كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - أخر كلام - التعليم تعلن جدول امتحانات أولى ثانوى المعدل

كتب: محمود الشريف

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق، جدول الامتحان التجريبي الأول، لنهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2018/2019؛ بحيث تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/1/2019 وتنتهي يوم الخميس الموافق 24/1/2019.

كما أكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب أيٍ من نتائج الامتحان التجريبي ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي؛ على أن تحتسب النتيجة النهائية لطالب الصف الأول الثانوي العام في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني، للموضوعات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي الثاني.

وفي ذات السياق أعلنت الوزارة أن الامتحان التجريبي الثاني سوف يُعقد في نهاية شهر مارس من العام 2019 ليتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان.

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