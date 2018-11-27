كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - الشعراوي يقود هجوم روما أمام ريال مدريد

روما

أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما الإيطالي، التشكيل، لمواجهة ريال مدريد بعد قليل على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا. جاء تشكيل ذئاب على النحو التالي.. حراسة المرمى: أولسن خط الدفاع: فلورينزي- مانولاس- فازيو- كولاروف. خط الوسط: نزونزي- كريستانتي- جنجيز. خط الهجوم: زانيولو- الشعراوي- شيك.

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