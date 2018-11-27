بالفيديو| برلمانية بريطانية تستعرض مهاراتها الكروية بمجلس العموم

نشرت برلمانية بريطانية تدعى هانا بارديل فيديو تظهر فيه خلال استعرض مهاراتها في التحكم بالكرة داخل مجلس العموم، وذلك بعدما أن اضطر فريق برلماني نسائي لإلغاء أول مباراة له.

وظهرت البرلمانية في المقطع، الذي نشرته عبر "تويتر" وهي تداعب الكرة بمهارة فائقة، وبرفقتها برلمانيات ينتمين إلى فريق البرلمان البريطاني النسائي، وكن يرتدين قمصانًا موحدة باللون الأخضر.

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