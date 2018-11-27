بالصور| "ديزني" تستقبل الأطفال بعربات مستوحاة من الخيال

حاولت شركة أمريكية توفير أجواء خيالية ساحرة للأطفال لاستخدامها أثناء زيارتهم عالم ديزني، على غرار عربة سندريلا.

تحتوى كل عربة على مقعد يمكن سحبه وتحويله إلى سرير مسطح، لينعم الأطفال بجولة مميزة وهم في وضيعة الاسترخاء التام.

وتتميز العربة التي تتسع لطفلين، بمقاعدها الواسعة، ومؤثراتها الصوتية، إضافة إلى أضوائها المميزة التي يتم تنشيطها باستخدام أزرار خاصة ثبتت على لوحة داخلها.

يذكر أن تكلفة استئجار العربة التي تم تصميمها من قبل شركة فاتاسي سترولرز الأمريكية، تبدأ من 130 دولاراً أمريكياً لكل ثمان ساعات.

​