استشاري نفسي: شراهة الأكل لدى بعض السيدات من أعراض الاكتئاب

قال الدكتور محمد الشامي استشاري الطب النفسي، إن لمرض الاكتئاب عدة أعراض جانبية تظهر على الشخص المصاب به، منها فقدان الشهية، ما يدفع المصاب بالاكتئاب إلى الأكل كثيرا للتخلص من حالة التشاؤم والغضب.

وأضاف الشامي، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلاميتين شيرين عبدالعزيز وجاسمين طه، عبر فضائية "dmc": "من أبرز أعراض الإصابة بالمرض، الحزن المستمر، والنوم لفترات طويلة، رؤية الكوابيس، وفقدان الشهية".

وتابع: "زيادة الشهية عند السيدات قد تكون من أعراض الاكتئاب، حيث تأكل بعض النساء للتخلص من غضبهن".

وشدد الشامي على أنه لا بد من استشارة طبيب نفسي فور ظهور أيٍ من هذه الأعراض، خشية أن يتطور المرض و"يصل إلى مرحلة متقدمة ما قد يدفع صاحبه إلى الانتحار".

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