نانسي عجرم تطلب مساعدة جمهورها في اختيار اسم طفلتها الجديدة

طلبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم،من جمهورها مساعدتها في اختيار اسم لطفلتها القادمة، مؤكدة حيرتها في اختيار الاسم.

ونشرت نانسي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لحذاء وفستان ذات مقاسات صغيرة، وعلقت عليها: "في عالم مليء بالأسماء الجميلة، فأنا ضائعة تمامًا عند اختيار اسم لأمريتي القادمة، فماذا عنكم؟.

وانهالت التعليقات عليها، فعلقت إحداهما قائلة: "سميها سيلا على وزن شقيقاتها إيلا وميلا".

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