طلبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم،من جمهورها مساعدتها في اختيار اسم لطفلتها القادمة، مؤكدة حيرتها في اختيار الاسم.
ونشرت نانسي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لحذاء وفستان ذات مقاسات صغيرة، وعلقت عليها: "في عالم مليء بالأسماء الجميلة، فأنا ضائعة تمامًا عند اختيار اسم لأمريتي القادمة، فماذا عنكم؟.
وانهالت التعليقات عليها، فعلقت إحداهما قائلة: "سميها سيلا على وزن شقيقاتها إيلا وميلا".
شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطلب مساعدة جمهورها في اختيار اسم طفلتها الجديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .