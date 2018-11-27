دراسة: قلة نوم الأطفال تتسبب في زيادة أوزانهم

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، إلى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي لدى الأطفال.

كما ربطت الدراسة بين فترات النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي، وبحسب ما ذكره موقع "ساينس ديلي"، أن النتائج تظهر أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية مثل عدم تناول الفطور وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام.

وأثبت المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، وهو رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي، "طبقا للدراسة نام نحو 40% من التلاميذ فترة أقل مما ينصح بها. وجرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين".

ونصح القائمون على الدراسة بأنه ينبغي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 12 عاماً بالنوم من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل. ويجب على المراهقين من 13 إلى 18 عاماً النوم من ثماني إلى عشر ساعات.

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