غادة إبراهيم تؤكّد تصميم "عروسة" على شكل الفنان سعيد صالح

القاهرة - شيماء مكاوي
كشفت مصممة العرائس غادة إبراهيم عن تصميمها لعروسة على شكل الفنان " سعيد صالح".
وقالت في تصريح خاص لـ " لايف ستايل" ,الفنان سعيد صالح كثيرًا ما أمتعنا بأعمال رائعة لا تزال محفورة في أذهاننا حتى يومنا هذا، من أجل ذلك قررت تصميم عروسة على شكله من أجل تخليد ذكراه.
وأوضحت غادة أنها استخدمت مادة الفوم الملوّن في تصميمها، ووضعت لها شعر اصطناعي، وجعلتها تحمل لافتة مكتوب عليها "مرسي الزناتي" وهي اسم أشهر شخصية قدمها الفنان سعيد صالح في مسرحية "مدرسة المشاغبين".
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