كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - بالصور ..أصدقاء ظافر العابدين يحتفلون بعيد ميلاده علي طريقتهم الخاصه

احتفل عدد من أصدقاء الفنان التونسي ظافر العابدين بعيد ميلاده الـ 45 مساء أمس الاثنين، وذلك في أحد الكافيهات.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من الحفل، والتي كشفت عن سعادة وانبهار ظافر بهذه المفاجأة.

المعروف أن ظافر العابدين من مواليد 26 نوفمبر 1972.

يُذكر أن ظافر يشارك حاليًا في كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، التي تقام حاليًا.

الجديد بالذكر أن آخر أعمال ظافر كانت مسلسل "ليالي أوجيني" والذي شارك به ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، كما يشارك ببطولة فيلم "أوف روود" والذي يشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية وحتي العالمية على رأسهم النجم أنطونيو بانديراس.

