صقر يفتتح المؤتمر العربي الثاني للنباتات الطبية والعطرية - صور

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - كتب: محمود الشريف

أفتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور مبارك المجذوب أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمهندس عبد الخالق فرحات أمين رابطة النباتات الطبية والعطرية فعاليات المؤتمر العربي الثاني لرابطة النباتات الطبية والعطرية بمدينة العين السخنة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبالتعاون مع الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.

وفى كلمته سلط رئيس الأكاديمية الضوء على جهود الأكاديمية في الحفاظ وصون توثيق وحسن استغلال الثروات الطبيعية من النباتات الطبية والعطرية، وأشار إلى موسوعة النباتات الطبية التي أطلقتها الأكاديمية وتم بالفعل توثيق وحصر وعمل بصمات وراثية مرجعية لأكثر من 500 صنف نباتي من النباتات الطبية المصرية وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، وأن الموسوعة طُبعت بالفعل.

كما أشار إلى جهود الأكاديمية في الحفاظ على الثروات الطبيعية الوراثية وحقوق الحضارة المصرية وإطلاق الأكاديمية لمبادرة حقوق الحضارة لبناء حضارة وكيف أن الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومركز فاروق الباز للتنمية المستدامة بالجامعة البريطانية يعملان من أجل المطالبة بحقوق مصر من كل الجهات العالمية التي تستغل التراث والحضارة المصرية للتربح منها سواء كان بالنسخ أو التقليد أو استخدام الاسم مثل الأقصر، وإن الأكاديمية بصفتها المسئولة عن مكتب براءات الاختراع المصري والراعي لحقوق الملكية الفكرية ستثير القضية في المحافل الدولية، ولا يجوز أن تحمى قوانين الملكية العالمية علامات تجارية لمأكولات وأحذية وتنتهك في نفس الوقت حقوق أعظم حضارة إنسانية، نريد جزء من الأرباح التي يتحصلون عليها من الاستغلال التجاري لمواردنا وسنستخدم هذه الأموال للحفاظ وصيانة وتطوير هذا الإرث البشرى لمصلحة البشرية.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد رمضان راضى رئيس المؤتمر أن المؤتمر يعد منصة سنوية تجمع الباحثين والخبراء وطلاب الدراسات العليا والأطراف المعنية والجهات الفعالة الرئيسية في مجال بحوث النباتات الطبية والعطرية والمسئولين من الدول العربية لتبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجي.

وأضافت الدكتورة مى علام أمين عام المؤتمر أن المؤتمر هذا العام هو الأكبر واجتمع فيه باحثون وخبراء من الجامعات ومعاهد البحوث والمراكز وشركات الصناعات الصيدلانية والطبية والبيولوجيا من الدول العربية مصر والسودان والأردن والعراق وتونس والجزائر والمغرب واليمن.

ويستعرض المؤتمر أخر الأبحاث في مجال زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والطرق الحديثة في مجال العلاج بالنباتات الطبية ومستخلصاتها في مجال التصنيع الدوائي، كما يتناول المؤتمر طرق حفظ وتوصيف وتوثيق المصادر الوراثية للنباتات الطبية في الوطن العربي، كما عُرض بالمؤتمر 85 بحث ما بين محاضرات وملصق بحثي.





