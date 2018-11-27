كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - شاهد.. مي عز الدين وعدد من الأصدقاء في ضيافه مصطفي خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموة صور يظهر فيها بصحبة عدد من أصدقائه في الكافيه الخاص به.

وظهر "خاطر" في الصور برفقة زوجته، وصديقه محمد أسامة "أوس أوس"- شريكه في الكافيه- بالإضافة للفنان علي ربيع، والفنانة مي عز الدين، والفنان محمد علي رزق.

وعلق "خاطر" على الصور قائلا: "بجد نورتوني وضحكتوني، وكان يوم زي العسل، ربنا يديم المحبة اللي بجد".