كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - خالد بن سلمان: الضغط العسكري على الحوثيين يدفعهم للسلام

قال الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى واشنطن، الثلاثاء، إن التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي أفضل طريقة لدفعهم للسلام.

وذكر سفير السعودية في واشنطن في حسابه على "تويتر": "بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف".

وأضاف أن الضغط المتواصل على المليشيات الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة.

وقال الإرياني، في تغريدة على تويتر، إن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، لإقناع الانقلابيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.