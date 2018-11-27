كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - ميسى يقود قائمة برشلونة أمام آيندهوفن

ميسى

أعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، قائمة فريقه المستدعاه للقاء آيندهوفن الهولندى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بدورى أبطال أوروبا.

وجاء قائمة برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن، خوكين، إجناسيو بينيا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، أومتيتي، ميراندا، شومي برانداريز.

خط الوسط: ايفان راكيتش، بوسكيتش، سواريز، كوتينيو، ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، ريكارد بويج،

خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، مالكوم دي أوليفيرا، منير الحدادي.

ويتصدر نادى برشلونة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ليكون أول الصاعدين الى دور الـ 16 من البطولة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر أقرب المنافسين له، بينما يتزيل الفريق الهولندى المجموعة بنقطة وحيده.