كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - شاهد..إيمان أيوب تصاب بحروق في وجهها أثناء التصوير

تعرضت الفنانة ايمان ايوب للحرق أثناء تصويرها دور فى مسلسل البيت الكبير فى جزئه الثانى فى منطقة سقارة الهرم.

نشرت أيوب على صفحتها على الفيس بوك صورة لملابسها الصعيدية التى ترتديها اثناء التصوير ونشرت أيضا صورة لعقدها.

علقت "أيوب" فعلا العين فلقت الحجر وهدومي اتحرقت وعيني كمان وربنا ستر.

المسلسل يرصد قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى، وتشارك في بطولته الفنانة لوسى، التي تجسد فى أحداث المسلسل دور "كريمة"، وهى أم لـ3 بنات، تتجه للعيش فى القاهرة، وتدخل فى صراعات مستمرة مع عائلة زوجها.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة احمد بدير، لوسى، وسوسن بدر، وريم هلال، عبير صبرى، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

