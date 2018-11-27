كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - في عيد ميلاده ..إعترافات ناريه من ظافر العابدين ..فيديو

يحتفل الفنان التونسي ظافر العابدين، بعيد ميلاده الـ 46 اليوم، فقد ولد في العاصمة التونسية تونس، في 27 نوفمبر 1972.

وحل "ظافر" ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا" العام الماضي، وأثناء اللقاء صرح عن بعض المعلومات الطريفة الخاصة به وبحياته اليومية أبرزها:

_ اسمه ظافر زين العابدين، طوله 183 سم، "مقاس حذائه 44 سم".

_ يتحدث 4 لغات هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والإيطالية.

_ له 4 أشقاء، بنتين وولدين.

_ "ماكنتش شاطر في المدرسة"، كما اعترف أنه كان "يسرق" النقود من محفظة أمه في طفولته.

_ في الطفولة كانت النجمة العالمية جوليا روبرتس هي فتاة أحلامه.

_ كان يعمل في مجال عروض الأزياء، وبعدها لاعب كرة قدم في نادي الترجي التونسي.

_ لديه فوبيا الأماكن العالية.

_ قال أن الفنان أحمد عز أوسم منه، كما أن هناك عدد كبير من النجوم أوسم منه في مصر وخارجها.

_ تزوج من فتاة إنجليزية تدعى "جوان"، ولديه منها فتاة تدعى "ياسمين" تبلغ من العمر 8 سنوات.