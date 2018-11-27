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مطار الغردقة يستقبل طائرات شراعية يقودها طيارون ذوو إعاقة

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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:50 مساءً - مطار الغردقة يستقبل طائرات شراعية يقودها طيارون ذوو إعاقة


مطار الغردقة يستقبل طائرات شراعية يقودها طيارون ذوو إعاقة

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الثلاثاء، ثلاث طائرات شراعية، يقودها طيارون من ذوى الاحتياجات الخاصة، قادمة من اليونان، ضمن رحلتهم حول العالم. 

كان فى استقبال الطائرات الشراعية عند وصولها لمطار الغردقة، اللواء محمد إبراهيم سالم نائب مدير مطار الغردقة، حيث قال إن هذه الرحلات تقوم بتنظيمها منظمة Handi Flight للطيارين ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تتضم مجموعة من الدول المختلفة من ضمنها مصر، ، اليونان، فرنسا، الهند وباكستان، للترويج للسياحة والاستمتاع بالأماكن السياحية التي توجد بتلك الدول.

وأضاف نائب مدير مطار الغردقة، أن من المقرر أن تغادر تلك الطائرات مطار الغردقة، بعد غدا الخميس إلى السعودية لاستكمال رحلتهم حول دول العالم.


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