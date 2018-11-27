أفضل 10 أحذية تناسب القدم المسطحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثبتت الدراسات أن 20 إلى 30% من الأشخاص أقدامهم مسطحة، وهي حالة تحدث عندما تلامس القدم بالكامل الأرض.

ويحدث هذا الأمر إما لأسباب وراثية أو بسبب الحمل أو الشيخوخة، وكذلك التهاب المفاصل أو مرض السكري.

لابد في هذه الحالات من اختيار الحذاء المناسب المريح للقدم لتجنب مشاكل العظام فيما بعد ويقدم موقع prevention 10 أحذية رائعة مناسبة للقدم المسطحة

الجميع في حاجة للحذاء الأبيض الأنيق، حيث إنه مناسب جدًا للقدم المسطحة ويحتوي علي بطانة للقدم ونعل مضاد للصدمات.

يعتبر هذا الصندل الصيفي خيارًا رائعًا لصاحبات القدم المسطحه ويحتوي أيضًا على نعل خارجي مضاد للصدمات.

عندما تتسطح قدماك تصبح أكثر طولًا يوفر لك هذا الحذاء مساحة كافية ومناسبة لقدميك.

هذا الصندل هو اختيار مثالي للحصول على أقدام رطبة في الصيف ويعمل على تقليل الضغط على الركبتين.

وجود أقدام مسطحة لا يعني استغنائك عن الكعب فهذا الحذاء مناسب جدًا للأقدام المسطحة وطول كعبه لا يتسبب في وجع للقدمين.

يأتي هذا الحذاء بعرض متوسط وواسع لراحة قدميك.

إذا كنت تريدين لأصابع قدميك أن تتنفس عليك باختيار هذا الحذاء.

عند اختيار حذاء رياضي لا بد ان تقومي بالتركيز على النعل لأنه أمر مهم جدًا لمنحك حرية الحركة ويحميك من التدحرج.

يتميز هذا الحذاء بوجود نعل داخلي مرن ووسادة قدم مبطنة.

يعتبر هذا الحذاء مثاليًا لتدليل نفسك في المنزل.