منها الموز واللبن.. خلطات منزلية لعلاج تشقق القدميْن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من أكثر المشكلات الجلديّة شيوعاً عند النساء تشقق القدميْن نتيجة الجفاف وقلّة الترطيب والنظام الغذائي غير الملائم، كذلك ارتداء أحذية غير ملائمة، وغيرها الكثير من الأسباب.

أسباب تشقق القدميْن

من الأسباب الأخرى التي ذكرتها خبيرة التجميل جنيفر عسكر السُّمنة؛إذ أن صاحبات الوزن الزائد، يعانينَ من ضغط كبير أسفل القدميْن، وكذلك الأمر عندما يقفنَ لفترات طويلة، على الأرضيات الصلبة.

ويأتي ارتداء الأحذية ذات الكعب المفتوح، والتي تعمل على توسّع في أسفل القدم، ومن ثم تعرضه لضغط إضافي سبباً آخر لتشققهما، بحسب عسكر.

علاجات لتشقُّق القدميْن من المنزل

من المواد المتوفرة في المنزل، تمكنت خبيرة التجميل من إيجاد بعض الحلول لمشكلة تشقق القدميْن، منها:

الموز: وذلك من خلال هرسه حتى يتحوّل إلى عجينة، ثم توضع على القدميْن وتُترك لمدة 15 دقيقة حتى تمتص الرطوبة اللازمة من الموز، ويتم غسل القدميْن جيداً، ونقعهما فيما بعد بالماء البارد لمدة كافية، بشكل يومي لعدة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

اللبن مع العسل: وذلك بخلط كوب كبير من لبن الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل، وتطبيق الخليط على القدميْن لمدة 20 دقيقة، ثم غسلهما بالماء الدافئ، وتجفيفهما جيّداً، لمدة يوميْن في الأسبوع.

عصارة الليمون: يُعدّ من أفضل العلاجات المنزلية والطرق الفعالة لمعالجة التشقق؛ إذ يمكن لعصارة الليمون الحامضة إذابة طبقة الجلد الميتة، من خلال نقع القدميْن بماء دافئ مُضاف إليه كمية من عصير الليمون، بعدها يتم تقشير أسفل القدمين باستخدام حجر الخفاف.

وبطريقة أخرى، يمكن وضع بضع شرائح رقيقة من الليمون على باطن القدم تغطيه بالكامل، مع ارتداء جوارب سميكة والإبقاء على هذا الوضع حتى الصباح؛ ثم تُفرك القدميْن باستخدام ليفة خشنة، وبعدها يتم ترطيبهما جيداً.

وإن لم تُجدِ تلك الخلطات نفعاً، نصحت عسكر بضرورة مراجعة الطبيب لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب.