طرق لدمج سترة البلايزر بطبعة الترتان لإطلالة شتوية أنيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا أردنا معرفة الاتجاهات التي ستجتاح ساحة الموضة في كل موسم، يكفي إلقاء نظرة على أسلوب ستايل الشارع لأسابيع الموضة العالمية، حيث ظهرت سترات البلايزر بطبعة الترتان الكلاسيكية التي تم دمجها في إطلالات مختلفة.

واليوم نعرض لك ثلاث طرق مختلفة لارتداء سترة البلايزر بطبعة الترتان كجزء من إطلالاتك خلال الموسم الحالي.

بلايزر بنمط الفستان





سترات البلايز الكبيرة الحجم هي من القطع الأكثر شعبية في الوقت الحالي، وعند اختيارها بهذه الطبعة تُصبح أكثر عصرية ومواكبة للموضة، ويمكن تنسيقها مع بنطلون الجينز أو ارتداؤها على شكل فستان ميدي، وهذا التنسيق هو الأكثر شعبية مؤخرا ويفضل أن ترتدي معه بوت فوق الركبة وحزاما للخصر لتحصلي على إطلالة متكاملة.

بدلة من قطعتين

البدلة المكونة من قطعتين بلايزر وبنطلون، هي الزي المثالي للذهاب إلى المكتب أو تناول عشاء مع الأصدقاء، وللحصول على إطلالة عصرية وأكثر تطورا، اختاري البدلة المطبعة بطبعة الترتان ونسقيها مع بوت الكاحل.

الترتان مع طبعة جلود الحيوانات

الترتان وجلود الحيوانات من الطبعات الرائجة هذا الموسم، لكن بدلا من اختيار واحدة منهما يمكنك دمجهما معا في إطلالة واحدة، فهذا المزيج من الطبعات متناسق بشكل مثالي ويمنحك إطلالة أصلية ومميزة.