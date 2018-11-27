صيحات توقفت كيت ميدلتون عن اعتمادها تماماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - تطورت أزياء دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بشكل واضح منذ دخولها القصر الملكي، وخلال هذا التطور تركت صيحات كانت تفضلها قبل أن تصبح دوقة، ولم تعد تعتمدها على الإطلاق؛ لأنها لا تتناسب مع الأزياء الراقية المسموح بها داخل القصر.



مرت "الخليج 365" بين إطلالات كيت ميدلتون قبل أن تصبح دوقة، لنحدد الصيحات التي لم تصبح ضمن خزانة الدوقة كيت ميدلتون. الجينز الأبيض لم يعد يناسبها الجينز الأبيض من القطع المفضلة عند كيت ميدلتون، مثل كثير من الفتيات، ولكنها تخلت عنه تماماً، لصالح الجينز الداكن الأكثر ملاءمة للزيارات والجولات. حقائب الكتف لا تتفق مع الأزياء الملكية استبدلت كيت ميدلتون بـ حقائب الكتف صيحة الحقائب المزودة بمقبض يسمح بحملها في اليد، كما أن حجم الحقيبة أصبح أصغر، ليس مجاراة للقواعد الملكية فحسب، بينما لمسايرة اتجاهات الموضة الحديثة أيضاً. أحذية الـ ugg ممنوعة على الدورات قبل أن تصبح دوقة، كانت كيت ميدلتون فتاة بريطانية عادية، ترتدي حذاء الـ ugg كاختيار عملي في الأيام شديدة البرودة، لكن منذ أن أطلت بـ الفستان الأبيض ودخلت القصر لم تظهر بحذائها المفضل حتى لمرة واحدة، بينما استبدلته بحذاء البوت المخملي مع كعب مربع. التنانير الجينز اختيار عصري امتنعت عنه كيت ميدلتون إذا كان الجينز الداكن مسموحاً به للدوقات بشكل محدود ومعايير صارمة، فإن التنورة الجينز القصيرة ممنوعة تماماً، بشكل عام الملابس شديدة القصر تكسر قواعد الأزياء الملكية، لاسيما وإن كانت من خامة كاحال. القبعات الكاجوال القبعة جزء من الأزياء الملكية، ولكن الأمر يخضع لشروط. قبل أن تصبح دوقة، كانت كيت ميدلتون تعتمد القبعات العصرية لتجنبها من المطر، استبدالها حالياً بقبعات رسمية مترفة.



والحديث عن الاتجاهات التي توقفت كيت ميدلتون عن اعتمادها تلهم أي امرأة بقواعد الملابس الرسمية، وإذا كانت تعتمدها كيت خلال الزيارات والجولات، فأنت بحاجة لاعتمادها لإطلالات العمل الرسمية.

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