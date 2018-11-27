أجرأ إطلالات نجمات الخليج خلال 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - الجرأة جزء أساسي من عالم الموضة، بعض النجمات يختار هذا الباب الذي قد يتناسب مع ذوقه أكثر، أو كنوع من التعبير عن التحرر.

إلا أن الجرأة في العالم العربي تثير الجدل بشكل أكبر، خاصة في الخليج، ومع ذلك هناك الكثير من نجمات الخليج اللواتي لا يعرن انتباها كثيرا، ويرتدين ما يحلو لهنّ من الإطلالات، نستعرض لكم أكثرها جرأة لعام 2018.

