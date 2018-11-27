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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - الجرأة جزء أساسي من عالم الموضة، بعض النجمات يختار هذا الباب الذي قد يتناسب مع ذوقه أكثر، أو كنوع من التعبير عن التحرر.
إلا أن الجرأة في العالم العربي تثير الجدل بشكل أكبر، خاصة في الخليج، ومع ذلك هناك الكثير من نجمات الخليج اللواتي لا يعرن انتباها كثيرا، ويرتدين ما يحلو لهنّ من الإطلالات، نستعرض لكم أكثرها جرأة لعام 2018.
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حليمة بولند بفستان من قطعتين
لطالما لفتت الفنانة حليمة بولند الأنظار بجرأتها في اختيار الإطلالات المكشوفة والجريئة، كـ فستانها بإحدى جلسات التصوير من قطعتين والضيق، الذي يكشف عن منطقة البطن ومنطقة الصدر، كما جاءت التنورة بشق الساق الطويل.
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وعد بفستان أصفر ضيق
أحيت المطرية السعودية وعد أحد الاعراس وهي ترتدي فستانا أصفر ضيقا، مفتوحا من ناحية الصدر,وضيقاً من ناحية البطن.
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زهرة عرفات بفستان مطرز مع فتحة الساق الكبيرة
ارتدت الفنانة الخليجية زهرة عرفات في إحدى المناسبات فستانا أسود ضيقا مطرزا من التوب وشفافا من الصدر، مع فتحة الساق الكبيرة، واختارت معه رفع شعرها للأعلى، ليتناسب مع الرقبة المقفولة للفستان.
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شمس بفستان قصير جدا
تعتبر الفنانة شمس من أكثر النجمات المثيرات للجدل باختيار إطلالات جريئة، كاللوك الكاجوال الذي ظهرت به وهي ترتدي قميص ستان بستايل الفستان، جاء قصيرا جدا.
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أحلام بنظارة غريبة
الإطلالات الجريئة لا تعتمد فقط على الفساتين المكشوفة أو القصيرة، لكنها أيضا قد تكون في إطلالة مختلفة وغير مألوفة، كالنظارة من دون عدسات التي ارتدتها المطربة أحلام هذا العام ببرنامج The Voice، خاصة مع قطعة الألماس المنسدلة من النظارة على شكل دمعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن أجرأ إطلالات نجمات الخليج خلال 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .