جسم الإجاصة: موديلات ملابس اختاريها لخزانتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً -

تتميّز صاحبة الجسم الكمثري أو جسم الإجاصة بخصرها النحيف وبردفيها وقدميها الممتلئتين. فهذا النوع من الأجسام تتركّز الدهون فيه في منطقة الأوراك حيث يبدو القسم العلوي نحيلاً مع أكتاف دائرية. لذلك على المرأة صاحبة الجسم الكمثري اختيار ملابس تحقق التوازن بين معالم جسدها، وبالتالي ارتداء الملابس التي تقلّل من حجم منطقة الخصر والفخذين والتصميمات التي تلفت الانتباه إلى الجزء العلوي منه.

من هذا المنطلق، تضع الخليج 365 بين يديك دليل الملابس المناسبة لك، إذا ما كنت صاحبة جسم كمثري:

الكنزات والـ تتيشيرت:

حاولي دائماً اختيار الكنزات والقطع العلوية المزخرفة مما سيجعل التركيز كلّه على القسم العلوي من جسمك بدلاً من ردفيك.

الجاكيت:

اختاري دائماً جاكيت رسمية قصيرة مزخرفة وذات قصّة أكتاف عريضة لكي تعوّض نحالة كتفيك. أما جاكيت الجلد الأنسب للجسم الكمثري هي تلك التي تحتوي على تفاصيل علويّة تغطي منطقة الصدر. كما ويمكنك الاستعانة بالأوشحة الطويلة لتغطي منطقة الأوراك.

السروال:

قصة السروال الأنسب للجسم الكمثري هي تلك الضيقة من الأعلى والواسعة من الأسفل Pattes d’elephant أو Bello Bottoms، والتي ستظهر جسمك أكثر نحافة.

التنورة:

تنورة Line Skirt التي تكون ذات تصميم ضيّق من الأعلى وتتسع تدريجياً حتى الأسفل، هي الأنسب إليك. حيث ستركّز على منطقة الخصر.

الفستان:

تناسب صاحبات الجسم الكمثري الفساتين بالحمالات العريضة التي تعطي الكتفين مظهراً أكثر عرضاً، وتساعد على تحقيق التوازن بين القسمين العلوي والسفلي للجسم.

كذلك، يمكنك أن تجربي الفساتين بدون أكتاف Off Shoulder التي تبرز كتفيك بشكل أكبر. أما بالنسبة للقسم السفلي للفستان، فمن الأفضل الابتعاد عن الفساتين التي تبرز تقاسيم جسمك والتركيز على تلك التي تتّسع من الأسفل حيث تكون منطقة الخصر هي الأضيق في الفستان.

ومن أبرز النجمات اللواتي تتميّزن بشكل جسم كمثري: جينيفر لوبيزJennifer Lopez وبيونسي Beyonce.