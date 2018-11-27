إكسسوارات للرجل: نظارات شمسية من وحي مدوني الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - لطالما كان للـ نظارات بشكل عام اهتمام خاص في عالم الرجال، تحديدًا النظارات الشمسية، التي تضيف لمسة أناقة ووقار لكل رجل، يختارها بحسب شخصيته وذوقه الخاص، ولكي تضيف لمسة العصرية لاختيارك، إليك مجموعة من اكسسوارات النظارات المختلفة والرائجة لهذا العام، من مدوني الموضة الشباب.



النظارات الدائرية هيمنت على عالم الموضة بشكل كبير هذا العام، والتي تضيف لمسة كاجوال وعصرية للرجل، بخاصة وأنها تناسب أكثر أعمار الشباب المختلفة، حتى المراهقين منهم، يمكنك اعتمادها مع الجينز والقمصان المختلفة، كاللوك من مدون الموضة الكويتي أحمد عصب.



في المقابل بدأت الجرأة تظهر لدى الشباب تدريجيًّا، باختيار النظارات الملونة بخاصة وأنها مناسبة لملابس التسعينيات التي عادت هذه السنة، كالنظارة المربعة من المدون يوسف دواري، والتي تناسب أكثر القمصان الملونة والمبهجة في الصيف، والبلوفر بالألوان اللافتة للأنظار في الشتاء.



لم تعد نظارات الـ Retro Square بالإطار السميك خاصة فقط باللوك الكلاسيكي مع البدل، بل يمكنك اختيارها مع الملابس الرياضية لاطلالة كاجوال راقية، كالتي اختارها أحمد السيد مع جاكيت البيسبول المنفوخ القصير، لاطلالة رياضية ممتازة.



نظارة كابتن الطائرة لا غنًى عنها في أيّ موسم، فهي من القطع الأنيقة التي لن يغطيها التراب بخزانة ملابسك، ولكنك هذا الموسم ربما لن تعتمد على الشكل التقليدي منها، وستختار القطع الملونة كدرجدات اللبني والبني المائل للأحمر، كالنظارة من زين المصري.



النظارات التي تغطي العيون بالكامل من الجوانب، من القطع التي لاقت رواجًا كبيرًا هذا الموسم، ونتوقع أن تستمر حتى لموسم شتاء 2019، وهي تناسب كل كثير من الشباب بخاصة أصحاب الذقن الطويلة والحادة، اخترناها من المدون روان رو مع البلايزر الكاجوال، والبنطلون الجينز الأسود.



بهذا الألبوم أخبرنا أيّ ستايل من اكسسوار النظارات تفضل؟.

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