نجمات غيرن النظرة للون الأخضر بفساتين سهرة فخمة

اختارت الفنانة إليسا اللون الأخضر العشي؛ ليزين إطلالتها على غلاف أحدث ألبوماتها الغنائية، "وحشتوني"؛ حيث تألقت بـ فستان أخضر بشق طولي وأكمام تغطي الذراعين، مع حزام الخصر الأسود الذي عزز أناقة الإطلالة. أما الفنانة نانسي عجرم فكانت قد تألقت باللون نفسه، خلال مهرجان الأرز بلبنان؛ حيث اعتمدت فستاناً أخضر مطرزاً بتوقيع المصمم إيلي صعب، وتميز الفستان بتصميم قصير بتنورة منفوشة، أما الأكمام فجاءت منفوخة لتمنحها كتفاً عريضاً، وزين الفستان بـ حزام يلف الخصر باللون نفسه. نذهب إلى النجمة هيفاء وهبي التي اعتمدت فستاناً أخضر من قماش المخمل الذي يعكس الترف والفخامة، واكتفت بتصميم بسيط يعتمد على صيحة شق الساق التي كشفت عن قوامها المشدود، ونسقت معه صندلاً من المخمل أيضاً.

نجمات اعتمدن الأخضر الفاتح لمزيد من البهجة

اعتمدت النجمة اللبنانية نادين نجيم فستان سهرة بـ اللون الأخضر الفاتح، خلال حفل المركس، وذهبت "نجيم" إلى تصميم مزين بالتطريز الناعم من الرأس إلى القدم، كما لا تتخلى هي الأخرى عن صيحة شق الساق التي اعتمدتها كل النجمات صاحبات السيقان الممشوقة، وأضافت للفستان حزاماً من القماش الأخضر الفاتح؛ ليلف الخصر بقطعة إكسسوار ألماسية.



باللون نفسه تألقت المذيعة اللبنانية كارلا حداد بفستان من الستان اللماع، الذي أضاف للأخضر بريقاً خاطفاً، واعتمد التصميم على شق الساق والأكتاف العريض، دون أي تطريز أو تفاصيل إضافية، ولإضافة لمسة ترف، نسقت معه صندلاً باللون مكون من شرائط تلف مشط القدم باللون الفضي.



أما النجمة اللبنانية نجوى كرم، فاعتمدت الأخضر أكثر من مرة، الأولى كانت في برنامج "بروجيكت ران واي"؛ حيث اعتمدت فستاناً قصيراً منفوشاً يمزج بين الأخضر العشبي والأسود، ثم عاودت لاعتماد اللون نفسه من خلال فستان قصير مكشوف الكتفين ومزين بتطريز ناعم.