النجمات العالميات يلهمنَكِ أفكارًا سهلة لمكياج العيون الملونة

السرّ يكمن في الحفاظ على التوازن من أجل ضمان مكياج ناجح. فالهدف ليس تلوين الوجه بشكل عشوائيّ، بل على نحو يُبرِز ملامح وجهكِ. لذلك، تقدّم العديد من النجمات منهنَّ: أنجلينا جولي، وسارة هايلاند، وبريس دالاس، نماذج مختلفة للمكياج اليومي الأنيق والبسيط. يمكن اختصار هذا النوع من مكياج العيون، بخط أيلاينر رفيع مع بضع طبقات من الماسكرا. أمّا إذا كانت عيونكِ مبطنة وملوّنة، فننصحكِ بإضافة القليل من الرموش الطويلة عند الزوايا الخارجية من العين. لتلوين وجهكِ وإخفاء الشحوب، يمكن تطبيق أحمر شفاه ملوّن من الأحمر إلى الخوخيّ.

مكياج بارز:

في المناسبات وفي بعض الأوقات التي تتطلّب مكياجًا أقوى من المكياج اليوميّ البسيط، لا تتوانى النجمات، من صاحبات العيون الملوّنة، عن اختيار ظلال العيون الملوّن، شرط أن يتناسب لونه مع لون العينَيْن.

فلنأخذ مكياج النجمة جنيفر لورانس نموذجًا. لقد اختارت ظلال العيون المعدنيّ باللون الفضّي، مع لمسات من ظلال العيون الأخضر الزيتيّ. هذا الأخير، يتناسق مع لون عينَيْها. ثم طبّقت الماسكرا السوداء الكثيفة.

أمّا إذا نظرنا إلى مكياج النجمة جيسيكا بييل، فنلاحظ أنّها ذهبت خطوة أبعد في مكياج العيون الملوّنة. فمن أجل إبراز لون عينَيْها، طبّقت خطًّا أخضر على الخطّ الأسفل من عينَيْها.

النجمة الكندية ريتشيل ماك آدامز، اختارت ظلال العيون البنفسجيّ الذي يتناسق مع لون عينَيْها الملوّنتَيْن، وطبّقته على الجفن المتحرّك وبشكل محدود تحت عينَيْها. للحفاظ على التوازن اللونيّ، اختارت أحمر شفاه بلون النيود.

النجمة جيسيكا لونديس، اختارت ظلال العيون الفضّي الفاتح، طبّقته عند الزوايا الداخليّة من العين. ثمّ رسمت خطّ أيلاينر مجنّحًا يُبرِز لون عينَيْها. وأضافت بعض الرموش من أجل تكبير عينَيْها.

النجمة سكارليت جوهانسن، اختارت ظلال العيون الأخضر الزيتونيّ الذي يتماشى مع لون عينَيْها. خيار موفّق، خصوصًا إذا كنتِ تستعدّين لمكياج خاصّ بالأمسيات والاحتفالات. يمكن تعزيزه بلمسة من الغليتر والماسكرا السوداء الكثيفة التي تسلّط الضوء على العينَيْن.