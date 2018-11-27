خلطات طبيعية من الخوخ لبشرة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - الخوخ من الفاكهة اللذيذة والمنعشة، يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، لهذا هو مفيد إذا تناولته، وسيكون مفيدا أيضا إذا استخدمته كقناع لوجهك.



فوائد الخوخ للبشرة :



- يمنحك بشرة صحية وحيوية، لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة.



- يقاوم التجاعيد، بسبب احتوائه على فيتامين ج.



- فعال في عملية تقشير الوجه.



- يفتّح لون البشرة.



- يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.



خلطات طبيعية بـ الخوخ



- ماسك الخوخ والزبادي وزيت الزيتون



- 1 حبة خوخ مهروسة



- ملعقة كبيرة زبادي



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتك، واتركيها لمدة نصف ساعة.



اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم الغسول، للتخلص من طبقات الزبادي الدهنية.



كرري الخليط مرة أسبوعيا على الأقل، للحصول على بشرة ناعمة.



- ماسك الخوخ والسكر البني والحليب



- 1 حبة خوخ مهروسة



- ملعقة صغيرة سكر بني



- ملعقة صغيرة حليب



امزجي الخليط مع بعضه وضعيه على بشرتك لمدة نصف ساعة، مع الفرك قليلا لـ إزالة الجلد الميت.



اغسلي وجهك جيدا بالماء.



كرري الخليط مرة أسبوعيا، لتنظيف فعال لبشرتك.

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