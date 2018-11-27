مادة طبيعية تساعدك على التخلص من تشقق الكعبين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - تشقق الكعبين من المشاكل الشائعة جدًا بين الفتيات، لاسيما عند التعرض للأتربة، وعوامل الجو، وقلة شرب الماء، كل ذلك يعرض كعبيّ قدميك للتشقق والجفاف، ويجعل مظهرهما مزعجًا ما يفقدك ثقتك بنفسك، لذلك جمعنا لك خلطات طبيعية بمادة الغليسرين المرطبة لتكون دليلك للعناية بـ بشرة قدميك.



الغليسرين من المواد المرطبة الشهيرة التي تدخل في الكثير من مستحضرات التجميل، مادة آمنة وغير سامة، لا تسبب حساسية بشرتك، وتحتوي على الكثير من العناصر المهمة لـ ترطيب الجلد.



وصفات بالغليسرين لعلاج تشقق الكعبين



- الغليسرين والسكر والليمون



- ملعقة صغيرة غليسرين



- ملعقة صغيرة ليمون



- ملعقة صغيرة سكر بني



قبل الماسك، انقعي قدميك في وعاء يحتوي ماء دافئًا لتفتيح مسام الجلد، وإمكانية إزالة الجلد الميت بسهولة.



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على قدميك، وابدئي الفرك.



يمكنك استخدام الحجر الأسود الصخري.



اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي قدميك بالماء الفاتر.



كرري التجربة مرتين أسبوعيًا، خاصة إن كنت كثيرة الخروج، وترتدين دائمًا الصنادل المفتوحة.



الغليسرين وزيت الزيتون



- ملعقة صغيرة غليسرين



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرة قدميك قبل النوم.



اتركي الخليط لليوم التالي، وأزيليه في الصباح.



يفضل عمل تلك الوصفة 4 مرات أسبوعيًا، لحماية قدميك من التشقق.



اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

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