كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - دينا الشربينى تصرح بحقيقية علاقتها بالهضبة

كتب/ أمجد زاهر

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن هناك بعض الرجال يشجعون زوجاتهم على كل شيء جميل، ويؤمنون بهم بشكل كبير، مضيفة: “فيه رجالة يكونوا مؤمنين بيكي جدًا، ومش فارق معاه أي حاجة تاني، وشايف فيكي كل حاجة حلوة”.

وأضافت “دينا”، خلال حوارها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC”: “الناس اللي من النوع دي عندها مشاعر حلوة أوي، ده بنى آدم حقيقي، وعنده إيمان بالست اللي بيحبها أو اللي متجوزها”.

فيما ردت عليها إسعاد يونس: “ولو إني حاسة إنك قاصدة شخص معين بس يلا”، فردت دينا الشربيني ضاحكة: “أه”، فاستكملت إسعاد يونس: “ما هو عشان كدة شخص ناجح وناس كتير تتمنى تكون زيه ومتربع ديما لفوق، وعنده ثقة كبيرة جدًا في نفسه”.