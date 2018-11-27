كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - غادة والي: أنا كنت معاقة ودلوقتي بشتغل 12 ساعة في اليوم
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن، أنها ظلت معاقة لـ 6 أشهر بسبب مشكلة فيفقرات العمود الفقري، وكان من واجب الدولة أن تقدم لها الدعم، ولكن بعد العلاج أصبحت تعمل 12 ساعة في اليوم ولا تستحق هذا الدعم.
وأضافت غادة والي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن المعاشات ليست مستمرة ولكن ما تقدمه الدولة في صورة دعم نقدى للأسر هو محدد المدة لحين تحسن ظروفها، وتابعت: "لا توجد دولة تقدم دعما مستمرا إلا فوق سن المعاش أو أن يكون الشخص غير قادر على العمل أو إعاقته دائمة لأن هناك إعاقات مؤقتة تنتهى بعد فترة".
وفيما يتعلق بإشكاليات الحضانات التابعة للوزارة قالت غادة والى: "توافقنا على منهج موحد للحضانات المرخصة علشان تتكامل الرؤى الإيجابية خاصة أننا عندنا 17 ألف حضانة ".
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