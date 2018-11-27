كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - أبو موسي بمجلس الأعمال يعلن حل أغلب مشاكل المستثمرين السعوديين بمصر

قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إن العلاقات بين الدولتين تاريخية ووطيدة، مؤكدا حل أغلب مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر.

وقال فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال المصرى السعودى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن هناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين السعوديين بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة والجاني الزراعى.

وفى سياق متصل علق أبو موسى الذى يشغل منصب رئيس بنك فيصل الإسلامى، على تعديل آلية احتساب الضريبة على أذون الخزانة التى ترغب وزارة المالية فى تطبيقها بفصل الأرباح المحققة من الاستثمار فى أذون الخزانة فى وعاء ضريبة منفصل، مؤكدا أن وزارة المالية تسعى لزيادة ايراداتها الضريبية لتقليص عجز الموازنة العامة.

وأشار أبو موسى، إلى أن الاتفاق بين وزارة المالية واتحاد البنوك يتضمن عدم تطبيق الآلية الجديدة باثى رجعى، لافتا إلى أن البنك يتوقع تحقيق أرباح بقيمة 2.4 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية، ومع تطبيق الآلية الجديدة سيكون التأثير على الربحية فى حدود 150-180 مليون جنيه، وهو مبلغ غير مؤثر فى إجمالى الأرباح، مضيفًا أن الآلية الجديدة ستكون بالقطع أحد العوامل المؤثرة فى جعل البنوك تعيد نظر فى سياستها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.