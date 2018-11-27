كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - بالفيديو- تعرف على احدث افلام دينا الشربينى اثارة وغموض

كتب/ أمجد زاهر

كشفت الممثلة دينا الشربيني، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة dmc، عن مشاركتها في فيلم جديد من نوعية الإثارة والأكشن لا يزال في مرحلة الكتابة.

وقالت دينا الشربيني إنها تتمنى تقديم الخط الخاص بها من أفلام ومسلسلات الإثارة، وهي تتابع طوال الوقت المسلسلات من هذا النوع.

كما عبرت دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “أهل الكهف”، من إنتاج وليد منصور، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، مع باقة من النجوم تضم أحمد عز، ومنى زكي، وأمير كرارة، وشريف منير، ومصطفى خاطر، والفنان محمود حميدة، الذي تعمل معه لأول مرة.