كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - بشار يعين وزير داخلية جديد على قائمة العقوبات الامريكية

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، مرسوماً عدّل فيه في حقائب حكومته الحالية. وحسب المرسوم الذي اتخذ رقم (360) للعام الجاري، فإن التعديل الوزاري الواسع، شمل تسع حقائب، دون أن يعلن عن تشكيل حكومة جديدة.

ولفت في أسماء الوزراء الجدد، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون، وزيراً لداخلية النظام.

وورد اسم الرحمون، في قائمة عقوبات أميركية، صدرت عام 2017، استهدفت بعض مسؤولي النظام المتهمين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، خاصة في السنوات الأخيرة.

واللواء الرحمون ولد عام 1957، في محافظة إدلب الخاضعة لاتفاق (سوتشي) الذي عقده الأتراك والروس في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن كان نظام الأسد يعد العدة لاقتحام المنطقة عسكريا.

وتسلّم الرحمون مناصب أمنية عديدة كان آخرها تعيينه رئيساً لشعبة الأمن السياسي، قبل أن يختاره الأسد، أخيراً، وزيراً لداخليته.

وجاء الرحمون خلفاً للواء محمد الشعار الذي كان أحد الناجين مما يعرف بعملية تفجير مكتب الأمن القومي عام 2012 التي سقط فيها صهر الأسد ورئيس استخباراته في ذلك الوقت، اللواء آصف شوكت.

إلى ذلك، فإن التعديلات التي أجراها الأسد على حكومته، شملت وزارة التربية. وتم تعيين عماد العزب، وزيرا للتربية، بعدما كان رئيسا لما يعرف بهيئة الأولمبياد العلمي، وهو من مواليد ريف دمشق عام 1970، من القريبين إلى عائلة رئيس النظام السوري، وعادة ما يظهر وهو يرافق ابن بشار الأسد البكر، حافظ، خاصة في جولات السفر التي تكون بقصد منافسات مرتبطة بالأولمبياد المشار إليه.