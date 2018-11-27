كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - شاكر: 1.6 مليار دولار تكلفة الربط الكهربائي مع السعودية
قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قد يتأخر بنحو 6 أشهر كحد أقصى عما كان مخطط له، مرجعاً ذلك بسبب إعادة تخطيط المسار الجديد للمشروع لتفادي مروره بمشروع نيوم.
وأضاف شاكر فى لقاء مع CNBC عربية أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.
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