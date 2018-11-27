كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - احتفالا بأعياد الطفولة.. التضامن تنظم حفل لأبناء الأسمرات

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى

كتب - محمود عبد العال

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال والهيئة القبطية الإنجيلية احتفالا باليوم العالمي للطفولة بحضور سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الهيئات الشريكة وشباب مبادرة بينا وذلك صباح الغد بحي الاسمرات.

وصرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ان هذه الفعالية تأتى في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة حيث يعد الطفل أهم استثمار للمستقبل بهدف اعداد جيل فاعلا لوطنه مع الاهتمام بإلقاء الضوء على حقوق الطفل خاصة حقه في التعليم والصحة والحماية وتوفير كافة الفرص ليكون فردا مفيدا بالمجتمع مع إتاحة الوسائل المختلفة لتنشئة سليمة.

وأشارت الألفي الى انه افتتاح حضانتين بالاسمرات وجاري التجهيز لافتتاح 4حضانات اخري وقد تم تجهيز الحضانات وفقا للمستويات التعليمية والتدريبية المتطورة لتقديم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء حي الاسمرات وتم البدء في الأعمال الإنشائية لمجمع الأسرة والطفولة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يستهدف التوسع في تقديم خدمات الاسرة والطفل لأهالي حي الاسمرات في ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمة متميزة للأهالي وأبناء الحي.

يتضمن برنامج احتفالية الغد تسيير قافلة طبية للكشف المجاني على العيون بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية وستقوم بالكشف وتقديم الخدمات الطبية ل272 طفلا ومن المقرر ان يشهد برنامج الاحتفال تنظيم دوري رياضي بمشاركة أبناء الحى وانشطة تنموية تستهدف تعريف الأبناء بعدد من الموضوعات الهامة حول الحقوق والمسئوليات وتقبل الاخر.