بالفيديو| أمريكية تعتنق الإسلام للزواج من سوداني

تداول نشطاء فيديو، يظهر شابة أمريكية أثناء نطقها الشهادتين تمهيدا للزواج من شاب سوداني في منزل والديه، وظهرت الفتاة خلال الفيديو، وهي تنطق الشهادتين تلقينًا من شخص آخر لم يظهر في المقطع كما ظهر الشاب السوداني العريس جالسًا إلى جوار الفتاة.
ولقي الفيديو اهتماما واسعا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى مغردون على دخول الفتاة الإسلام كما قدموا التهنئة للعروسين.
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