بينها الملابس السوداء.. تجنبي تقديم هذه الأشياء كهدايا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نحب أحيانًا أن نفاجئ أحباءنا، ونمنحهم أكثر شيء يحبونه أو يحتاجونه من الهدايا المميزة بالنسبة إليهم، فهي تقوي الروابط بين الأشخاص.

ولكن هناك بعض الأشياء يجب تجنبها تمامًا عند منح الهدايا والتي ستعرفينها من خلال مجلة "بولد سكاي":

الساعات

تعد الساعة من أكثر أنواع الهدايا شيوعًا، ولكن وفقًا للخبراء يجب تجنب تقديمها كهدية، إذ يُعتقد أنها تؤدي إلى توقف التقدم في حياة هذا الشخص، كما أن هناك اعتقادًا آخر بأن الساعة قد تُفقد هذا الشخص الحظ.

الملابس السوداء

تعد الملابس من أكثر الهدايا شيوعًا، وخاصة باللون الأسود، إذ يعد سيد الألوان وأكثرها أناقة، ولكن يُعتقد أنه يجذب الطاقة السلبية ويرمز إلى الموت، لذا ينصح الخبراء بتجنب تقديم الملابس السوداء.

الأحذية

تجنبي تقديم أي حذاء كهدية، إذ يوضح الخبراء أن تلك الهدية قد تؤدي إلى انفصال العلاقة، إذ ترمز الأحذية إلى انقطاع الطرق، وبالتالي تقطع السبل بينك وبين هذا الشخص.

بعض القطع الديكورية أو التذكارية

كثيرا ما نقدم هدايا تكون عبارة عن قطع ديكورية أو تذكارية ملفتة مثل صورة أو لوحة أو تمثال، وعلى الرغم من أن تلك الهدية تعد مميزة، إلا أنه يجب تجنب بعض القطع مثل صورة أو تمثال لحيوان عنيف أو لقارب أو سفينة تغرق، أو أشياء حادة مثل السكاكين، حيث تعد من الرموز التي تشير إلى نذير شؤم.