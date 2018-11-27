باريش أردوتش وصديقه أنجين أوزتورك يستعدان لافتتاح مشروعهما الخاص!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتجه النجوم عادة إلى البدء بمشاريعهم الخاصة بعد حصدهم نجاحات أعمالهم وذلك سعيا وراء زيادة حجم ثرواتهم، وهذا ما قرر فعله النجم التركي الشاب باريش أردوتش، إذ كشفت بعض الصحف التركية أنه سيقتحم عالم البزنس قريبًا إلى جانب صديقه النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بشخصية الأمير سليم في مسلسل "حريم السلطان".

وقرر الثنائي ان تكون بدايتهما في عالم الأعمال من خلال افتتاح ملهى ليلي ولكن ضمن معايير عالمية في مدينة إسطنبول، ويبحث الثنائي أردوتش وأوزنورك عن مكان مناسب من أجل البدء فعليًا في المشروع.

وعلى الصعيد الفني يستعد الفنان التركي باريش أردوتش للعودة للتلفزيون من خلال مسلسل "الغراب الأسود" والذي من المقرر أن تشاركه في بطولته الفنانة بورجو بيريجيك.

وعن إعلان قدّمه لإحدى شركات السيارات، قالت الصحيفة أن أردوتش تلقى مبلغ 3 ملايين ليرة تركية أي ما يقارب الـ 600 ألف دولار أمريكي، مُقابل مُشاركته في الإعلان.

يُشار إلى أن النجم التركي باريش أردوتش حقق النجاح الجماهيري في تركيا والوطن العربي من خلال مشاركته في مسلسل "حب للإيجار" إلى جانب الفنانة التشين سانغو.