البنك الدولي: أحوال العالم ستتحسن 20% إذا تساوت أجور النساء بالرجال

كشفت دراسة نشرها البنك الدولي، أن النساء لو حصلن على نفس أجور الرجال، لتحسنت أحوال العالم بنسبة 20%.

ومن شأن تأخير الزواج المبكر في بلدان العالم النامية بضع سنوات فحسب، سيضاف أكثر من 500 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي العالمي السنوي بحلول عام 2030.

وبحسب الدراسة، ستموت 830 امرأة بسبب مضاعفات متصلة بالحمل أو الولادة، و450 ألف طفل نوفمبر الجاري قبل بلوغ سن الخامسة من العمر؛ وهذا العام، سيجد 151 مليون طفل أن فرصهم في التعليم والتوظيف محدودة بسبب التقزُّم، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن 150 مليون فتاة أخرى سيتزوجن بحلول عام 2030.

وبحسب الباحثة كريستالينا جورجيفا، فإن العالم بحاجة إلى تسريع وتيرة التقدُّم حتى لا تتخلَّف امرأة أو طفل عن اللحاق بالركب.

وطالبت بأن تتاح للنساء تحديد توقيت الحمل والمباعدة بين فتراته، كما يحلو لهن، وأن نساند الولادات الآمنة، والرضاعة الطبيعية، والخدمات الأساسية الأخرى التي لها أهمية بالغة للصحة والتغذية، وتؤدي الصحة الجيدة إلى تحسين التحصيل الدراسي، والمشاركة الكاملة في سوق العمل.

ومؤخرا، أعلن عشرة مستثمرين جدد، هم بوركينا فاسو، كوت ديفوار، الدينامرك، المفوضية الأوروبية، ألمانيا، اليابان، شركة لاردال غلوبال هيلث، هولندا، قطر، ومانح لم يفصح عن هويته في أوسلو، أنهم سيساهمون بأكثر من مليار دولار في صندوق التمويل العالمي، وسيربط البنك الدولي هذه المساهمة بمبلغ إضافي قدره 7.5 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية-البنك الدولي، لإنشاء والتعمير من أجل خدمات الصحة والتغذية للنساء والأطفال والمراهقين.

​