بالصور| "الخالق الناطق ميجان".. شبيهة "طبق الأصل" من دوقة ساسكس

صور الإعلامي فلاديسلاف بورناشيف، مجموعة من الاستطلاعات في مدينة يكاتيرينبورج الروسية لصالح وكالة "تاس" للأنباء، واكتشف أمرا مذهلة عند عملية مونتاج الصور.
ووجد بورناشيف "توأم" دوقة ساسكس، ميجان ماركل، من ضمن صور فتيات يكاتيرينبورج، ونشر الصورة على صفحته في "إنستجرام"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وفوجئ متابعو الإنترنت للشبه الكبير بين الدوقة البريطانية وابنة مدينتهم، إلى درجة جعلتهم يعتقدون أنهما توأمًا.
وعلق بعض متابعي صفحة المصور على "إنستجرام" بالقول إنهم لم يعرفوا أن الصورة لابنة مدينتهم، لولا التنويه الذي كتبه بورناشيف على صفحته، "إنها الخالق الناطق ميجان".
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