بالصور| هيدي كرم: "كن ممتنا لدروس الحياة"

نشرت الفنانة هيدي كرم، على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بوستر الفيلم الأمريكي "البحث عن السعادة"، بطولة "ويل سميث"، وأشادت بالفيلم والأخلاقيات التي ظهرت واضحة خلال الفيلم.

وقالت هيدي:"الجوع والفقر والقلب المكسور ممكن يعلموا الإنسان أعظم دروس في الحياة".

وأضافت: "كن دايما ممتن للدروس اللي بتتعلمها من الحياة لأنها هي اللي هاتوصلك للنجاح في النهاية، بشرط إنك تكون ذكي كفاية وتعرف تستفيد منها صح بدون غضب أو سخط".

وتابعت: "فيلم The pursuit of happyness، فيلم عظيم بيتكلم عن ده".

ونصحت هيدي متابعيها قائلة: "أنصح كل اللي ما شافوش إنه يتفرج عليه وأنصح كل اللي في ضيقه إنه يتفرج عليه حتى لو شافه يشوفه تاني لإنه بجد فيلم ملهم جدًا".

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على الصورة، مؤكدة ما قالته هيدي وعبرت عن حبها للفيلم بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلة: "أنا أحبه".

وتفاعل معها أحد المعجبين وعلق على الصورة قائلًا: "الحياة أكبر فيلم وأكبر مدرسة وأكبر معلم وسر النجاح في الحياة، أن تواجه مصاعب الحياة بثبات الطير في ثورة العاصفة".

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