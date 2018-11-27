"القومي للمرأة" يطلق حملة "ماتخليش محطة توقفك"

أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة إعلانية على الإذاعة المصرية تحت شعار "ماتخليش محطة توقفك" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFP.

وبدأت منذ 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر 2018، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الانشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

تتضمن الحملة مجموعة من المواقف الدرامية والتنويهات الإذاعية وتذاع على المحطات الإقليمية بالمحافظات وشبكة البرنامج العام وراديو مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملة "حياتك محطات.. ماتخليش محطة توقفك" التي أطلقها المجلس بداية نوفمبر الجاري، داخل المحطات المحورية بمترو الأنفاق، وذلك حرصا من المجلس على الوصول برسائل الحملة إلى أكبر عدد من المواطنين بجميع المحافظات.

وتهدف الحملة إلى إبراز قضايا المرأة والعمل على تمكينها من خلال تدعيم المشاركة بين الجنسين وتحقيق المساواة في الحقوق خاصة التعليم والصحة والعمل، كما تسعى إلى تحقيق دعم الرجل للمرأة وتشجيعها لتحقيق أحلامها.

​