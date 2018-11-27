"اﻷمم المتحدة" تنظم أول سباق رسمي للسيدات والفتيات

ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، بالتعاون مع "كايرو رانرز" والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، أول سباق جري رسمي للنساء والبنات في مصر، 30 نوفمبر.
يأتي السباق تحت حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وسيقام السباق 7 صباحًا، وسيتبعه سباق 2 كيلومترا للعائلات مفتوح للجميع للمشاركة.
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