عبد محفوظ يفتح النار على النجمات العربيات.. ويُفضّل نجمات الغرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مقابلة مع فوشيا، قال المصمم اللبناني العالمي، عبد محفوظ، إن الموضة بالنسبة له "غرام" مؤكدا أن هذا سبب نجاحه واستمراره لمدة 35 عاما في هذا المجال.
وشدّد محفوظ على أهمية إطلاع المصمم ومواكبة كل جديد، إلى جانب الاستمرارية في تتبّع المعارض، واحتراف مخاطبة القماش من خلال فهم ونوعيته، إلى جانب تعلّم ثقافة وفلسفة الموضة بحذافيرها.
وأشار محفوظ إلى أن نجاح المصمم يكمن في ربطه بين الخياطة والتصميم، إضافة إلى أن تواضعه وقربه من الناس يزيد من انتشاره وشهرته.
وقال محفوظ إنه يفضلّ التعامل مع نجمات الغرب، لأنهن أكثر تواضعا من العربيات، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يرى تصاميمه على الملكة رانيا، ونساء العائلات الملكية.
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