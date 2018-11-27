"جيب رانغلر" الجديدة تكتب فصلاً جديدًا من التاريخ الأسطوري لسيارات جيب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقدم الجيل الجديد من سيارات "جيب رانغلر" (Jeep Wranlger) مستويات رفيعة من الراحة وديناميات القيادة الفائقة، إذ تعتبر "جيب رانغلر" الجديدة بالكامل فريدة من نوعها لا تُنازع على الطرقات الوعرة ومركبة متميزة للمغامرات اليومية ستكتب فصلاً جديداً ومثيراً من التاريخ الأسطوري لسيارات جيب، التي بدأت قصتها في العام 1941.

وأشار بيان للشركة إلى أنّ النسخة الجديدة تجديد السيارة الأيقونية "جيب رانغلر" بالكامل مع الحفاظ على جوهرها كسيارة ذات قدرات هائلة على الطرقات الوعرة والاحتفاظ بتصميم جيب الأصلي وإضافة مزايا تكنولوجية متطورة.

وأضافت أن السيارة الجديدة "رانغلر" تأتي بقدرات أكبر من أي وقت مضى، ومكونات تقنية لا تضاهى وتحتوي على نظامي دفع رباعي متطورين وفعالين يمكن استخدامهما عند الطلب وهما؛ سيليك تراك Selec-Trac وروك تراك Rock Trac، بالإضافة إلى أقفال محاور أمامية وخلفية كهربائية ترو - لوك Tru-Lock، ودفرنشل Trac-Lok محدود الانزلاق وقضيب تأرجح أمامي إلكتروني ينفصل.

وسواء تمت قيادتها على أصعب التضاريس أو في شوارع المدن، توفر "جيب رانغلر" الجديدة بالكامل راحة تامة في القيادة، وهي تتميز بتصميمها العصري الذي يحافظ على لمسات التصميم الأصلية لهذه السيارة، إلى جانب احتوائها إضافات تتيح حرية أكبر في الهواء الطلق، وميزات تكنولوجية متطورة من حيث السلامة والاتصال.

وجرى طرح الجيل الرابع مع "جيب رانغلر" ضمن ثلاثة مستويات تجهيز في الشرق الأوسط هي، "سبورت" و"صحارى" و"روبيكون"، إذ تتوفر جميعها على إما بابين أو أربعة أبواب.

وتتميز سيارة رانغلر الجديدة باحتوائها على تقنية الانتقال السريع إلى الدفع الرباعي من أجل الانتقال ما بين الدفع الثنائي والدفع الرباعي العالي وبسرعة تصل إلى 72 كم في الساعة.

وتحصل كل سيارة من طراز رانغلر على شعار "تريل رايتد" (Trail Rated) كدليل على امتلاكها قدرة دفع رباعي لا مثيل لها. ويجسد هذا الشعار سلسلة من الاختبارات القاسية التي تثبت قدرة السيارة على الطرقات الوعرة في المجالات التالية: التشبث وخوض المياه والقدرة على المناورة والاتصال المفصلي وارتفاع شاسيه السيارة عن الأرض.

وتستلهم "جيب رانغلر" الجديدة بالكامل تصميمها من عناصر التصميم الكلاسيكية لهذه العلامة التجارية، حيث يمكن تمييزها مباشرة سواء من خلال المصابيح الأمامية الدائرية والشبك الأمامي بسبع فتحات، أو أقواس العجلات شبه المنحرفة ومفصلات الأبواب الواضحة، أو الزجاج الأمامي القابل للطي والقضبان الرياضية على ظهرها، أو الأبواب القابلة للإزالة وسقفها الصلب أو اللين.

وتتوفر "جيب رانغلر" الجديدة بالكامل بعشرة ألوان هي؛ الأسود، الأحمر الصريح، الفضي المعدني الشفاف، الأبيض اللامع، الجرانيت الكريستالي المعدني، الأصفر، الأزرق المعدني الشفاف، البرتقالي المعدني الشفاف، وأخضر موهيتو شفاف، والرمادي الشفاف.

ويجمع التصميم الداخلي لسيارة "جيب رانغلر" الجديدة ما بين لمسات التصاميم الداخلية الأصلية لسيارة "رانغلر" مع مزيد من التنوع والوظائف وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى احتوائها على مقصورة أنيقة ومريحة بفضل استخدام مواد وتشطيبات عالية الجودة.

بفضل تصميم "الهيكل على شاسيه" ونظام التعليق الخماسي المصمم بشكل رائع، توفر "رانغلر" قدرة مميزة على الدفع الرباعي، مع ديناميكيات قيادة متطورة على الطرقات، بالإضافة إلى توفير تجربة قيادة أكثر راحة ومستويات سلامة أعلى للركاب.

وسيتمكن مالكو سيارة "جيب رانغلر" الجديدة بالكامل الاختيار من بين أكثر من 180 قطعة أكسسوارات أصلية تم تطويرها من قبل "موبار" خصيصًا لتوفير إمكانات تعديل وتخصيص واسعة وشاملة تناسب مختلف أنماط حياة عملاء "رانغلر".