رشيد عساف بين تونس والإمارات.. وأعمال فنّية بالجُملة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توجّه النجم السوري رشيد عساف إلى تونس أمس الأحد للمشاركة في بطولة مسلسل "ممالك النار".

وكشف عساف في تصريح خاص لموقع فوشيا أنه يؤدي في العمل شخصية "قانصوه الغوري" سلطان المماليك في العمل، الذي يتحدث عن تلك الحقبة التاريخية والخلافات التي حصلت وأدت إلى انهيار سلطنة المماليك.

كما تحدث عن مشاركته في فيلم سينمائي يتم تصويره في الإمارات، من إنتاج إماراتي وإخراج إنجليزي يتحدث عن فترة من تاريخ الإمارات.

وأعرب عساف عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يسهم في الإضاءة على تاريخ هذه المنطقة.

إضافة إلى هذين العملين، يشارك النجم رشيد عساف في بطولة مسلسل "شوارع الشام العتيقة" تأليف علاء عساف، وإخراج غزوان قهوجي، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بشخصية "أبو عرب"، زعيم الحارة الذي يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الفرنسيين، ضمن عمل قال عنه بأنه يبتعد عمّا عهده الجمهور العربي من ثرثرات نسائية في مثل هذه الأعمال.

وسيشهد الجمهور وقوف النساء جنباً إلى جنب مع الرجال في مواقف بطولية كثيرة، وتشاركه البطولة في هذا العمل الفنانة صباح الجزائري.

من جانب آخر، أعرب عساف عن دهشته من وجود صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه، مؤكداً لفوشيا أنه لايمتلك أية صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه بعيد تماماً منذ زمن طويل عنها. منبّهاً جمهوره ومتابعيه عبر فوشيا إلى أن أية صفحة أو حساب يحمل اسمه لايمتّ له بصلة ولاعلاقة له به.