اختاري ألوان أزيائك بحسب لون بشرتك.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من أكبر الصعوبات التي نواجهها عندما يتعلق الأمر بالأزياء، هي كيفية الجمع بين الألوان وفقًا للون بشرتنا ولون الملابس نفسها، بالفعل هو فن حقيقي، وهذا معناه أنك لا يجب أن تملكي أفضل الملابس لتبدي أكثر أناقة، يجب أن تعرفي فقط كيفية التنسيق بينها.

وفقًا لألوان البشرة

لون البشرة يؤثر كثيرًا على قراراتك عند اقتناء الأزياء، وربما تفضلين ألوانا عن أخرى لأنها تتلاءم بشكل مثالي مع لون بشرتك، وكقاعدة عامة هناك ثلاثة أنواع أساسية من لون البشرة: البشرة الصافية، البشرة المتوسطة والبشرة الداكنة.

البشرة الصافية

تليق بصاحبات البشرة البيضاء أو الباهتة مختلف الألوان مثل الأسود والرمادي والأزرق الداكن والبيج والأبيض والأحمر والذهبي والفضي، وكل هذه الألوان الأساسية وظلالها المختلفة تتناسب بشكل جيد مع البشرة الفاتحة.

البشرة المتوسطة

من ناحية أخرى، يمكن لصاحبات البشرة القمحية المائلة إلى ظلال الكريمي والوردي ارتداء قطع بألوان داكنة وأخرى فاتحة، كاللون الأبيض والأسود والأحمر، الأزرق الداكن، الأزرق الفاتح، الرمادي، ولون البيج.

البشرة الداكنة

يُفضّل دائمًا لصاحبات البشرة الداكنة اختيار الألوان الساطعة والمتناقضة مع لون البشرة الداكن، كالأبيض واللون الأزرق الساطع جدًا، والأصفر والأرجواني والأخضر، أو الداكن كالأسود.